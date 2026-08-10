Pour 2 milliards $

Le fondateur d'Amazon et multimilliardaire Jeff Bezos serait sur le point de faire l'acquisition de 30% des actions du célèbre club de soccer anglais Liverpool pour la somme de 2 milliards de dollars.

En se joignant à un groupe d'investisseurs, le milliardaire américain appuierait la démarche du groupe de propriétaires actuel, qui cherche à consolider la stabilité financière du club tout en modernisant ses infrastructures.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf en discuter, lundi, à l'émission Cantin le matin.