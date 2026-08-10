Le vol de vieilles voitures

Fadwa Lapierre aborde le vol de véhicules usagés, à travers l'histoire d'une Montréalaise dont la Kia Rio 2014 a été dérobée.

Bien que les vols soient en baisse générale sur l'île de Montréal, le commandant Pierre-Marc Houle du SPVM et Caroline Harrison de chez Lepelco expliquent que les modèles plus anciens sont ciblés pour la revente de pièces détachées, pour commettre d'autres délits ou servir de refuge temporaire.

Écoutez Fadwa Lapierre, collaboratrice au 98.5, expliquer le tout, lundi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.