L'Omnium Banque Nationale connaît une édition mouvementée à Montréal. En plus des intempéries et des nombreux abandons, dont ceux de Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev et Alexander Zverev, l'Australien Alex de Minaur a déjà été éliminé du tournoi.

La situation est donc inédite : pour la première fois en 35 ans dans un Masters 1000, aucun joueur du top 9 mondial ne participe au troisième tour.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc faire le point, vendredi après-midi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.