Dépendance et itinérance

Malgré la volonté de nombreuses personnes souffrant de dépendance de s'en sortir, accéder à des ressources d'aide en toxicomanie relève souvent d'un véritable parcours du combattant au Québec.

Bien que le système public prévoie en théorie un guichet d'accès et des centres de réadaptation (CRD), le manque de coordination entre le réseau public et les organismes communautaires crée des embûches majeures.

Écoutez le directeur général de l’organisme Vilavi, Bruno Ferrari, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le midi.