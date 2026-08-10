Achalandage dans les parcs nationaux

La députée libérale Nathalie Provost se réjouit des plus récents chiffres d'achalandage dans les Parc nationaux au Canada.

Elle affirme que le laissez-passer gratuit «Un Canada fort», permet aux parcs nationaux d'enregistrer une hausse de fréquentation à travers le pays.

Le parc de la Mauricie à lui seul enregistre une hausse de 12 % cet été.

Écoutez la députée libérale et secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.