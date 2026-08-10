Négociations avec les États-Unis

La pression monte sur le gouvernement de Mark Carney face aux menaces de tarifs douaniers de Donald Trump, à quelques jours de l'échéance du 19 août.

De la taxe numérique aux investissements en défense, le député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière, Luc Berthold estime que le gouvernement libéral a abandonné de précieux leviers de négociation sans obtenir le moindre engagement réciproque de Washington.

L'élu soutient que le Canada doit rapidement changer de ton avant qu'il ne soit trop tard.

Écoutez Luc Berthold, député de Mégantic—L'Érable—Lotbinière, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.