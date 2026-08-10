Climat et économie

Le directeur général d'Équiterre, Daniel Rotman, exprime sa déception face aux politiques environnementales du premier ministre Mark Carney.
Alors que le gouvernement a rencontré l'industrie pétrolière plus de 1 300 fois en un an, les groupes environnementaux peinent à se faire entendre.
Rotman déplore les récents reculs, comme le projet de loi C-5, tout en rappelant la gravité des crises climatiques actuelles.
Selon lui, la transition écologique ne nuit pas à l'économie et le Canada doit aligner ses actions sur ses engagements
Écoutez les critiques du DG d'Équiterre, Daniel Rotman, lundi midi au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«À ma connaissance, il n'y a aucun groupe environnemental à travers le Canada qui a réussi à même avoir une entrevue ou un entretien avec lui [Mark Carney]. Cependant, l'industrie pétrolière a mené des milliers d'entrevues.»