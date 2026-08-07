Déjà 735 000$ amassés pour la restauration

Déjà 735 000 $ ont été amassés grâce aux dons de 3 300 personnes à la Fondation Rideau Hall, qui vise à récolter 50 millions de dollars pour la restauration du 24, promenade Sussex, à Ottawa.

Inhabitée depuis 2015 en raison d’un état de délabrement avancé, la résidence officielle du premier ministre du Canada, une fois rénovée, lui permettrait non seulement d'y habiter et d'y travailler, mais aussi d'accueillir convenablement les chefs d'État étrangers.

Écoutez l'analyste politique Rodolphe Husny faire le point à ce sujet, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.