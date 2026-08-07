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Déjà 735 000$ amassés pour la restauration

24, promenade Sussex: «Elle n'était pas adaptée pour un premier ministre»

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Entendu dans

Le midi

le 7 août 2026 14:03

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

24, promenade Sussex: «Elle n'était pas adaptée pour un premier ministre»
Rodolphe Husny / Cogeco Média

Déjà 735 000 $ ont été amassés grâce aux dons de 3 300 personnes à la Fondation Rideau Hall, qui vise à récolter 50 millions de dollars pour la restauration du 24, promenade Sussex, à Ottawa.

Inhabitée depuis 2015 en raison d’un état de délabrement avancé, la résidence officielle du premier ministre du Canada, une fois rénovée, lui permettrait non seulement d'y habiter et d'y travailler, mais aussi d'accueillir convenablement les chefs d'État étrangers.

Écoutez l'analyste politique Rodolphe Husny faire le point à ce sujet, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Pour être tout à fait franc, elle n'était pas adaptée pour un premier ministre, parce qu'il ne pouvait même pas recevoir son Conseil des ministres. La salle à manger n'était pas assez grande. C'était très, très modeste.»

Rodolphe Husny

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