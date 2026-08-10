Précampagne au Québec et défis fédéraux

Le chroniqueur politique Victor Henriquez analyse les stratégies des partis québécois en précampagne électorale.

Il oppose la mise en avant de Christine Fréchette par la CAQ à la stratégie du Parti québécois axée sur le changement et la proximité.

Sur la scène fédérale, Henriquez souligne la lucidité des électeurs face aux difficiles négociations commerciales de Mark Carney avec Donald Trump, où la victoire reste très relative.

Enfin, il constate le recul des questions environnementales dans les priorités politiques, désormais éclipsées par le coût de la vie et le logement.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez, lundi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal.