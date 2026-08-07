Piratage de stations de radio

Les derniers mois ont vu une recrudescence de piratages ciblant des radios communautaires, notamment à Sherbrooke, en Gaspésie et dans Portneuf.

Dans certains cas, leurs données sont compromises, alors que dans d'autres, des messages haineux sont diffusés sur leurs ondes hertziennes.

Écoutez Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité, faire le point sur ces menaces, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.