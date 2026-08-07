Question du jour

En ce vendredi midi, les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal ont invité les auditeurs à partager leurs meilleurs souvenirs de vacances.

Escapades internationales en Espagne, road trips dans l'Ouest américain ou en Alaska, activités sportives comme un Ironman... les témoignages ont fusé.

L'enthousiasme s'est aussi porté sur des plaisirs simples: la première baignade de la saison, des séjours au chalet ou des sorties de pêche en famille aux Îles-de-la-Madeleine.

Écoutez le tout à l'émission Le Midi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.