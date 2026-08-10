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Sérieuse détérioration chez les adolescents

Santé mentale: «Les jeunes hésitent à demander de l'aide»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 10 août 2026 12:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Santé mentale: «Les jeunes hésitent à demander de l'aide»
Une étude récente révèle une hausse marquée des enjeux de santé mentale chez les ados du Québec. / Antonioguillem/ Adobe Stock

Pour la toute première fois, l'organisme Tel-jeunes dresse un portrait croisé inédit de la réalité des adolescents du Québec.

L'analyse regroupe les données recueillies auprès des jeunes qui les contactent, une étude scientifique menée avec l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'un sondage de la firme Léger.

Les résultats démontrent une augmentation de la solitude, de l'anxiété et de la vulnérabilité générale, particulièrement chez les jeunes filles et les adolescents issus des communautés LGBTQ+.

De plus, 84 % des répondants hésitent à demander de l'aide.

Écoutez la directrice générale de Tel-jeunes, Annie Papageorgiou, à ce sujet, lundi, lors de l'émission L'effet Lavallée.

Malgré cette réticence, les intervenants de Tel-jeunes ont répondu à 50 000 demandes d'aide au cours de la dernière année. La moitié de ces appels ou messages concernent des enjeux graves de santé mentale.

Le numéro de texto officiel de Tel-jeunes est le 1-866-811-4811. Le service est gratuit, confidentiel et ouvert à tous les adolescents du Québec.

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