Rôle important

L'animatrice à Rythme, Anne-Marie Wintheshaw, témoigne de son expérience personnelle de proche aidante auprès de ses parents à l'occasion de la diffusion de la série documentaire Quand les rôles s'inversent sur ICI Télé.

Au Québec, une personne sur trois, voire une personne sur deux dans certains milieux, est directement touchée par cette réalité. La série vise justement à valoriser et outiller ceux qui soutiennent leurs proches au quotidien.

Elle insiste sur l'importance d'aborder sans détour les questions de procurations et de mandats d'inaptitude.

Écoutez l'animatrice Anne-Marie Wintheshaw aborder le sujet des proches aidants, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.