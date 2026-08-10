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Rôle important

Quand les rôles s'inversent: une nouvelle série sur les proches aidants

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 10 août 2026 11:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Quand les rôles s'inversent: une nouvelle série sur les proches aidants
L'effet Lavallée / Cogeco Média

L'animatrice à Rythme, Anne-Marie Wintheshaw, témoigne de son expérience personnelle de proche aidante auprès de ses parents à l'occasion de la diffusion de la série documentaire Quand les rôles s'inversent sur ICI Télé. 

Au Québec, une personne sur trois, voire une personne sur deux dans certains milieux, est directement touchée par cette réalité. La série vise justement à valoriser et outiller ceux qui soutiennent leurs proches au quotidien.

Elle insiste sur l'importance d'aborder sans détour les questions de procurations et de mandats d'inaptitude.

Écoutez l'animatrice Anne-Marie Wintheshaw aborder le sujet des proches aidants, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«C'est valorisant, je pense, pour tous les proches aidants qui nous écoutent de se faire nommer, de se faire reconnaître, de se faire voir. Ça été pour moi la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette série là. C'est pour dire: Je vous vois. Et si vous ne savez pas que vous êtes proches aidants, bien j'espère qu'en regardant la série, vous allez le reconnaître et que vous irez chercher des clés puis des outils.»

Anne-Marie Wintheshaw

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