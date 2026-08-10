L'APCHQ réclame un super ministère de l'Habitation

Face à la crise du logement et de l'abordabilité qui touche l'ensemble du Québec, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) invite les partis politiques à agir pour accélérer les chantiers et réduire la lourdeur bureaucratique.

L'organisation propose notamment la création d'un super ministère de l'Habitation qui regrouperait divers leviers réglementaires et financiers sous une même vision transversale.

Écoutez la vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Isabelle Demers, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.