Carl Boucher, résident de Summerland en Colombie-Britannique, raconte son évacuation d'urgence en raison de la progression des feux de forêt près du lac Okanagan.

Alors que l'état d'urgence a été déclaré et que 20 000 citoyens ont dû quitter leur domicile et qu'un premier décès a été confirmé par la GRC, M. Boucher décrit la précipitation pour rassembler passeports et documents d'assurance avant d'entreprendre un trajet de 15 heures avec sa famille vers l'île de Vancouver.

Écoutez le témoignage de Carl Boucher, résident évacué de Summerland en Colombie-Britannique, lundi, au micro de Philippe Cantin.