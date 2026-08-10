Contestation au parc Jarry

Des manifestants se sont rassemblés au parc Jarry pour dénoncer le projet de reconstruction du terrain central du stade IGA proposé par Tennis Canada.

Évalué à 400 millions de dollars, le projet suscite une vive opposition chez les résidents du quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, notamment en raison de la proposition initiale de Tennis Canada de faire payer 90% des coûts aux contribuables.

C'est aussi pour préserver le terrain de baseball du parc, qui serait sacrifié dans le projet de construction du nouveau stade, que les citoyens manifestent. Avec l'explosion de la popularité de la balle lente, et la perte de trois terrains au cours des dernières années au détriment d'espaces gazonnés, les ligues amateurs souhaitent préserver ce terrain.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point sur cette manifestation, lundi matin, au micro de Philippe Cantin.