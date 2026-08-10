Des milliers de participants

Lors de son tour d'horizon, l'animateur Philippe Cantin revient sur l'édition 2026 du défilé de la Fierté de Montréal, marqué par une participation massive, mais aussi par des mesures de sécurités accrues.
Écoutez Philippe Cantin en discuter lors de son tour d'horizon, lundi matin.
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