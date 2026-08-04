L'humoriste P-A Méthot se retire de la comédie musicale Peter Pan en raison du rythme trop exigeant de 25 représentations en un mois, cédant son rôle à Dominic Saint-Laurent.

Du côté américain, le Zac Brown Band surprend en offrant une croisière double à chaque spectateur présent à leur concert de Boston, une décision généreuse qui suscite toutefois un débat en studio.

Enfin, Ariana Grande prend la parole sur scène pour demander à ses fans de cesser les spéculations sur sa santé et son physique alors qu'elle entame une pause professionnelle.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.