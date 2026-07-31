Le combattant québécois d'arts martiaux mixtes Louis «Mad Prince» Jourdain rejoint son frère Charles dans la UFC, devenant ainsi le tout premier duo canadien de frères dans l'histoire de cette ligue.

Signataire d’un contrat de quatre combats, l'athlète affrontera Timmy Cuamba, le 17 octobre prochain, lors du gala UFC Fight Night qui sera présenté à Edmonton.

Pour préparer ses affrontements au plus haut niveau, il s’appuie sur une discipline stricte combinant entraînement, nutrition et récupération.

Écoutez le combattant québécois d'arts martiaux mixtes Louis «Mad Prince» Jourdain discuter de son parcours et de son prochain combat, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.