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Début du tournoi le 1er août

Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 juillet 2026 19:34

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Hugues Léger
Hugues Léger
Omnium Banque Nationale: les Québécois ont le couteau entre les dents
Gabriel Diallo tentera de se démarquer à sa quatrième participation au tournoi de Montréal. / CP - Kirsty Wigglesworth

Les joueurs canadiens auront le couteau entre les dents lors de l'Omnium Banque Nationale qui s'étendra du 1er au 13 août. Les joueurs québécois Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau se préparent rigoureusement pour être prêts à offrir leur meilleur tennis devant le public montréalais.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis au Réseau Cogeco et directeur général de Tennis Montréal, en discuter, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.

L'expert met notamment en lumière la popularité croissante du tennis dans la province, portée par une impressionnante hausse de 20 % de la participation et un record d'assistance anticipé à 300 000 spectateurs.

Autres sujets abordés:

  • Le retour en force de Daniil Medvedev et les pièges à éviter pour Félix Auger-Aliassime;
  • Le besoin criant de nouvelles infrastructures face à la forte demande pour les sports de raquette.

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