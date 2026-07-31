Début du tournoi le 1er août

Les joueurs canadiens auront le couteau entre les dents lors de l'Omnium Banque Nationale qui s'étendra du 1er au 13 août. Les joueurs québécois Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau se préparent rigoureusement pour être prêts à offrir leur meilleur tennis devant le public montréalais.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis au Réseau Cogeco et directeur général de Tennis Montréal, en discuter, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.

L'expert met notamment en lumière la popularité croissante du tennis dans la province, portée par une impressionnante hausse de 20 % de la participation et un record d'assistance anticipé à 300 000 spectateurs.