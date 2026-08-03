Se reposer au travail

Connaissez-vous les Soft Off Days? Cette tendance popularisée sur TikTok consiste à prendre des journées de travail moins productives pour se reposer, recharger ses batteries ou protester contre un salaire jugé insuffisant.

La chroniqueuse Fadwa Lapierre, qui s'est penchée sur le sujet, s'est notamment entretenu avec Julie Carignan, psychologue organisationnelle.

Selon la spécialiste, cette baisse de régime n'a rien de nouveau et le télétravail n'en est pas la cause directe.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter ses recherches sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.