Mark Carney recule sur la taxe Netflix

La comédienne et «éditorialiste» sur les réseaux sociaux, Alice Morel-Michaud, ne décolère pas après le recul du gouvernement Carney sur l'imposition de la taxe aux géants du Web.

Selon elle, l'abandon de cette mesure compromet directement la découvrabilité et le financement de nos productions d'ici face aux géants américains.

Inquiète pour l'avenir de l'industrie télévisuelle et cinématographique québécoise, elle rappelle que la souveraineté culturelle est en jeu.

Écoutez la comédienne Alice Morel-Michaud faire le point sur la situation au micro de l'animateur Philippe Cantin.