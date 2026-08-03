Les forfaits « achetez maintenant, payez plus tard » semblent avoir la cote dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le secteur de la vente de meubles, de bijoux, ou même de voyages.
Mais ce concept qui permet à l'acheteur de se procurer un bien en plusieurs versements lui rend-il vraiment service?
Écoutez Johanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Option-Consommateur, faire le point lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«C'est facile de perdre de vue le montant total qui doit être accordé au remboursement de mes divers paiements. Et c'est là le danger, pour une personne qui n'est pas assidue dans son budget, et qui n'a pas d'idée précise de sa liquidité disponible pour ce type d'achats.»