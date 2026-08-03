Les forfaits « achetez maintenant, payez plus tard » semblent avoir la cote dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le secteur de la vente de meubles, de bijoux, ou même de voyages.

Mais ce concept qui permet à l'acheteur de se procurer un bien en plusieurs versements lui rend-il vraiment service?

Écoutez Johanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Option-Consommateur, faire le point lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.