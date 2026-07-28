Père suspecté du meurtre de son fils de 16 ans

La Sûreté du Québec mène depuis dimanche une vaste chasse à l'homme pour retrouver Philippe Benoit, qui aurait tué son fils de 16 ans dans une résidence.
Atteint de schizophrénie et s'opposant à la prise de médication, l'homme avait déjà fait l'objet de jugements et avait menacé de mort son ex-conjointe et son fils dans le passé.
Le véhicule du suspect a été localisé près du Lax-aux-Sables, où les recherches se concentrent désormais à l'aide de chiens pisteurs et de drones.
Écoutez Philippe Cantin faire le point, mardi, en compagnie de la journaliste de Cogeco Nouvelles Caroline Bertrand.
Autres sujets abordés
- La Caisse suspend sa participation financière dans un projet immobilier à Brossard;
- Hydro-Québec pourrait renoncer à réclamer plus de 250 M$ de factures impayées dans les communautés autochtones;
- Lutte contre le tabagisme;
- Le parcours d'exception de la Québécoise Andréanne Houle à Wimbledon;
- Séisme majeur au Japon;
- Seulement 33% des Américains soutiennent les frappes en Iran.