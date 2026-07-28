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Père suspecté du meurtre de son fils de 16 ans

«Comme société, on n'a pas été capables d'empêcher ce drame-là»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 28 juillet 2026 06:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«Comme société, on n'a pas été capables d'empêcher ce drame-là»
Philippe Cantin / Cogeco Média

La Sûreté du Québec mène depuis dimanche une vaste chasse à l'homme pour retrouver Philippe Benoit, qui aurait tué son fils de 16 ans dans une résidence.

Atteint de schizophrénie et s'opposant à la prise de médication, l'homme avait déjà fait l'objet de jugements et avait menacé de mort son ex-conjointe et son fils dans le passé.

Le véhicule du suspect a été localisé près du Lax-aux-Sables, où les recherches se concentrent désormais à l'aide de chiens pisteurs et de drones.

Écoutez Philippe Cantin faire le point, mardi, en compagnie de la journaliste de Cogeco Nouvelles Caroline Bertrand.

Autres sujets abordés

  • La Caisse suspend sa participation financière dans un projet immobilier à Brossard;
  • Hydro-Québec pourrait renoncer à réclamer plus de 250 M$ de factures impayées dans les communautés autochtones;
  • Lutte contre le tabagisme;
  • Le parcours d'exception de la Québécoise Andréanne Houle à Wimbledon;
  • Séisme majeur au Japon;
  • Seulement 33% des Américains soutiennent les frappes en Iran.

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