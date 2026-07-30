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Clubs organisés de tir de poignets

On vise à reconnaître le bras de fer comme un sport

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 juillet 2026 20:04

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
On vise à reconnaître le bras de fer comme un sport
Marc-André Campeau (à droite), lors d'une compétition antérieure. / Photo courtoisie Marc-André Campeau

Quel jeune garçon - et même les jeunes filles, désormais - n'a pas, un jour ou l'autre, tiré au poignet? Ou fait une partie de bras de fer?

Qu'en est-il de ce loisir/sport au plan organisé?

Écoutez Marc-André Campeau, président de l'Association québécoise du bras de fer, avec Éric Hoziel.

On tire au poignet depuis le début des années 1900, sinon plus. Selon Marc-André Campeau, on peut parler autant de bras de fer que de tir au poignet.

Campeau a relancé l'association en 2012. Elle comptent près de 800 membres et 35 équipes.

L’association organise des championnats provinciaux et nationaux, propose des entraînements réguliers, et vise une reconnaissance sportive officielle, tout en éloignant l’alcool et les bars.

Des figures comme Devon Larratt, champion du monde, participent à des événements majeurs, et des catégories d’âge et de poids existent pour les compétitions.

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