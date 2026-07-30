Baker Mayfield s'estime sous-payé à Tampa

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay de la NFL, Baker Mayfield, dit être sous-payé (26 millions $ par an) par son organisation qui lui manque de respect.
Et il refuse de négocier durant la saison qui s'en vient...
Écoutez Bruno Heppell commenter cette affaire en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Mayfield, sur papier, est nettement moins payé que certains de ses pairs de même calibre.
«À titre comparatif, il est à peu près le 15ᵉ quart-arrière, dans le milieu du peloton. Il y a des gars comme Trevor Lawrence, comme Daniel Jones qui sont mieux payés. Puis, ce sont des gars qui en ont prouvé pas mal moins. Il y a deux saisons, Baker Mayfield lançait plus de 40 passes de touché. Il faut payer. Il faut qu'ils payent leur quart-arrière.. C'est leur quart de concession.»
Mayfield avait prévenu l'organisation qu'il voulait que le dossier soit réglé avant le début du camp.
Les autres sujets discutés
- L'entraîneur des 49ers de San Francisco Kyle Shanahan, blessé lors d'un accident de la route nébuleux, est présentement sur la touche;
- Les deux quarts principaux des Falcons d’Atlanta sont blessés;
- Les Eagles de Philadelphie renforcent leur défense avec Jalen Carter;
- Chris Olave signe un contrat de 132 millions $ avec les Saints;
- Marco Dubois, des Alouettes, affronte son ancienne équipe, le Rouge et Noir d’Ottawa.