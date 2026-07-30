Baker Mayfield s'estime sous-payé à Tampa

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay de la NFL, Baker Mayfield, dit être sous-payé (26 millions $ par an) par son organisation qui lui manque de respect.

Et il refuse de négocier durant la saison qui s'en vient...

Écoutez Bruno Heppell commenter cette affaire en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Mayfield, sur papier, est nettement moins payé que certains de ses pairs de même calibre.