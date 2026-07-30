Kawhi Leonard était le roi de Toronto quand les Raptors ont remporté le titre de la NBA. Ce n'est vraiment pas le cas depuis qu'ils est lié aux Clippers de Los Angeles.

Écoutez Maxim P. Paquet, expert de basketball, analyser la saga de Kawhi Leonard et des Clippers de Los Angeles

Pablo Torrès et ESPN ont dévoilé que Leonard aurait reçu un paiement de 28 millions de dollars via une société tierce liée aux Clippers.

Était-ce une manière de contourner le plafond salarial? Leonard a-t-il travaillé pour cette somme? Pourquoi n'a-t-on jamais révélé qu'il avait des parts dans une autre équipe sportive (de soccer)?

L'enquête de la NBA pour faire la lumière sur cette affaire pourrait durer jusqu'à l'an prochain, torpillant la transaction qui ramenait Leonard à Toronto il y a quelques semaines.