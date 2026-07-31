Entrevues avec de nouveaux candidats

Arrivée au Québec en 2008 et devenue citoyenne en 2023, la candidate de Québec solidaire dans Rosemont, Gisèle Pouhe Njall, souhaite mettre son expérience de plus de dix ans dans le milieu communautaire au service des citoyens de sa circonscription.

Elle explique que son saut en politique active s’inscrit dans la continuité de son engagement sur le terrain.

Écoutez la candidate de Québec solidaire dans Rosemont et directrice générale du Collectif Social, Gisèle Pouhe Njall, à ce sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.