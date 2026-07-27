Rihanna, Lady Gaga, Sia...

Dans l'industrie musicale, le destin d'un succès mondial tient parfois à un simple refus.

Anaïs Guertin-Lacroix présente une série de chansons célèbres délaissées par leurs premiers destinataires avant d'accéder au sommet des palmarès. Umbrella de Rihanna aurait pu être chanté par... Britney Spears! Cette dernière a également décliné la proposition de la chanson Telephone écrite par un certaine Lady Gaga.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter ces chansons, lundi, à Cantin le matin.