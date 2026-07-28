Mardi métal

Écoutez Stéphane Leclair nous parler des origines de Black Sabbath en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Black Sabbath est un groupe britannique fondé à Birmingham à la fin des années 1960;
- Les pères du métal ont été intronisés au Temple de la renommée en 2006 par Metallica;
- Michel Lapointe, fondateur du groupe hommage Sabbath Revisited au Québec, souligne l’importance des thèmes sociaux dans les paroles (pauvreté, guerre, injustice) et la volonté de démystifier l’image satanique du groupe;
- Ozzy Osbourne, chanteur emblématique, quitte le groupe en 1979, et revient pour des tournées jusqu’en 2025. Il décède peu après leur dernier concert à Birmingham, le 22 juillet 2025.