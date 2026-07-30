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Réticence des investisseurs canadiens et québécois

IA: le Québec manque-t-il d'ambition et de tolérance au risque?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 30 juillet 2026 09:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Ravy Por
Ravy Por
IA: le Québec manque-t-il d'ambition et de tolérance au risque?
Ravy Por / Cogeco Média

La réticence des investisseurs canadiens et québécois à financer l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pousse de nombreuses entreprises locales à se tourner vers des capitaux étrangers, principalement américains.

Cette aversion au risque et la peur de l'échec nuisent au développement de géants technologiques d'ici, malgré un bassin de talents et de chercheurs exceptionnel.

Écoutez la chroniqueuse experte en intelligence artificielle, Ravy Por, commenter la situation jeudi à Cantin le matin.

Autre sujet abordé

  • Le patron de Meta, l'Américain Mark Zuckerberg, estime que les États-Unis ne devraient pas bloquer les modèles IA chinois. 

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