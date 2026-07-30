La réticence des investisseurs canadiens et québécois à financer l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pousse de nombreuses entreprises locales à se tourner vers des capitaux étrangers, principalement américains.

Cette aversion au risque et la peur de l'échec nuisent au développement de géants technologiques d'ici, malgré un bassin de talents et de chercheurs exceptionnel.

Écoutez la chroniqueuse experte en intelligence artificielle, Ravy Por, commenter la situation jeudi à Cantin le matin.

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