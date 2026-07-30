Eugène Lapierre, ancien directeur de l’Omnium Banque Nationale, sera intronisé au Panthéon des sports du Québec au mois de novembre prochain.
De passage au micro de Philippe Cantin, il est revenu sur son parcours exceptionnel en tennis, de ses débuts à Granby comme jeune joueur destiné au niveau universitaire aux États-Unis, jusqu'à la direction du tournoi de calibre international à Montréal.
Écoutez Eugène Lapierre faire le point sur sa nomination et ses idées pour l'avenir du tennis, ce jeudi à l'émission Cantin le matin.
«Avant, c'était différent. Ça ne te dérangeait pas de regarder un match de trois, quatre ou cinq heures. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Puis j'ai l'impression qu'on oublie que c'est un spectacle. Et le tirage au sort de tournoi de la semaine prochaine... tout le monde a acheté ses billets et personne ne sait qui ils vont voir jouer. Quel spectacle ferait ça? Achèterais-tu un billet à la Place-des-Arts sans savoir la veille qui va chanter?»