Eugène Lapierre, ancien directeur de l’Omnium Banque Nationale, sera intronisé au Panthéon des sports du Québec au mois de novembre prochain.

De passage au micro de Philippe Cantin, il est revenu sur son parcours exceptionnel en tennis, de ses débuts à Granby comme jeune joueur destiné au niveau universitaire aux États-Unis, jusqu'à la direction du tournoi de calibre international à Montréal.

Écoutez Eugène Lapierre faire le point sur sa nomination et ses idées pour l'avenir du tennis, ce jeudi à l'émission Cantin le matin.