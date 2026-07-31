Les Olympiques à Montréal en 1976

Le retour triomphal de Nadia Comaneci à Montréal est au coeur du tour d'horizon de Philippe Cantin vendredi matin.

La légende roumaine de la gymnastique s'est déplacée dans la métropole afin de souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976.

L'icône sportive, qui avait ébloui le monde à l'âge de 14 ans, a reçu un accueil digne d'une rockstar devant les bureaux du Comité olympique canadien.

Écoutez le tour d'horizon de Philippe Cantin vendredi matin.

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