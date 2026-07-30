Quelques actualités en santé

Une équipe de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a récemment fait une percée majeure en développant la technologie novatrice du GlioTrap pour combattre le glioblastome.

Pour combattre cette forme particulièrement agressive et incurable de cancer du cerveau, le GlioTrap, un gel biodégradable, est déposé directement dans la cavité opératoire lors de la chirurgie.

Écoutez le Dr David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue, faire le point, jeudi matin, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.