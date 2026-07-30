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Quelques actualités en santé

Traitement contre le cancer, origines de la COVID et chat atteint de la rage

par 98.5 | Modifié le 30 juillet 2026 à 17:12

Traitement contre le cancer, origines de la COVID et chat atteint de la rage
Une équipe de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a récemment fait une percée en développant la technologie novatrice du GlioTrap pour combattre le glioblastome. / Ipopba / Adobe Stock

Une équipe de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a récemment fait une percée majeure en développant la technologie novatrice du GlioTrap pour combattre le glioblastome.

Pour combattre cette forme particulièrement agressive et incurable de cancer du cerveau, le GlioTrap, un gel biodégradable, est déposé directement dans la cavité opératoire lors de la chirurgie. 

Écoutez le Dr David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue, faire le point, jeudi matin, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

À écouter

Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
0:00
20:36

Les origines de la COVID-19

Le sujet de la COVID-19 est également réapparu au cœur de l'actualité, avec l'intervention récente du Dr Anthony Fauci, immunologiste et ancien conseiller médical en chef du président des États-Unis, devant une commission du Congrès américain.

Connaissons-nous finalement la véritable origine de ce virus qui a tenu en otage l'entièreté de la planète pendant quelques années?

Écoutez Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l'UQAM, discuter du point de vue scientifique actuel sur le sujet ce jeudi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

À écouter

«On doit enlever la possibilité que ça ait été fait intentionnellement»

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
9:48

Personnes avec des contacts à risque avec un chat atteint de la rage

Un autre dossier ayant soulevé l'inquiétude et les questionnements dans le secteur de la santé est celui des trois personnes qui ont eu des contacts à risque avec un chat atteint de la rage du raton laveur à Godmanchester, en Montérégie. 

Les autorités médicales se font toutefois rassurantes et confirment que les trois personnes ayant reçu un traitement préventif sont hors de danger. Elles ont reçu une prophylaxie post-exposition.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Stéphane Boucher, donner les détails de cette nouvelle confirmée ce jeudi par les autorités de la santé, au micro de Catherine Brisson.

À écouter

Les trois personnes à risque sont hors de danger

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
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4:06

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