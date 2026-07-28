Crimes sexuels

La série documentaire Le violeur de Tinder, réalisée par Vanessa Boisset et diffusée sur Crave, revient sur les crimes sadiques Samuel Modérie, cet homme de 28 ans incarcéré pour avoir drogué et agressé sexuellement au moins quinze femmes rencontrées sur des applications de rencontres au Québec.

La production met en lumière les traumatismes causés, les failles du système judiciaire ainsi que le parcours complexe des survivantes, en s'appuyant sur leurs témoignages anonymes.

Écoutez Vanessa Boisset, co-réalisatrice de la série documentaire, discuter de la démarche derrière ce projet, mardi, au micro de Catherine Brisson.