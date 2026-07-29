Le documentaire Un renversement, qui fera l'ouverture du 15ᵉ Festival de cinéma de la Ville de Québec, met en lumière le double standard persistant, les luttes de pouvoir et les obstacles fréquents auxquels font face les femmes dans la sphère publique.

Ce long-métrage de la cinéaste Emily Hardy donne la parole à plus d'une douzaine de politiciennes québécoises, dont Pauline Marois, Manon Massé, Monique Jérôme-Forget, Françoise David et Véronique Hivon.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix faire le point sur l'actualité culturelle, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.