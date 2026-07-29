La Sûreté du Québec continue de déployer plusieurs ressources en Mauricie pour retrouver Philippe Benoit, 41 ans, visé par un mandat d'arrestation pour le meurtre au premier degré de son fils âgé de 16 ans à Shawinigan.

La SQ étudie toutes les possibilités ainsi que l'historique de problèmes de santé mentale du suspect, un point qui est évalué dans le cadre de l'enquête. Ses proches ont dit qu’il souffrait de schizophrénie.

Écoutez la Dre Stéphanie Borduas-Pagé, psychiatre légiste à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, en compagnie de Catherine Brisson.

La Dre Borduas-Pagé explique la schizophrénie, ses symptômes et traitements, ainsi que les procédures judiciaires pour forcer un traitement.