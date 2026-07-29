Industrie ferroviaire

Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de près de deux milliards de dollars pour renouveler la flotte de locomotives de Via Rail.

Certains de ces équipements seront hybrides, une première en Amérique du Nord.

Une partie d'entre elles seront assemblées à Montréal au Centre de maintenance de Via Rail, ce qui permettra la création de 1 200 emplois.

Cela fait plusieurs décennies que des locomotives n’avaient pas été assemblées sur le sol canadien.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher présenter les grandes lignes de cette annonce, mercredi, au micro de Catherine Brisson.