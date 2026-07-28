Séjour de deux mois en Afrique du Sud

L'animatrice de radio et de télévision Anaïs Favron séjourne deux mois en Afrique du Sud pour faire du bénévolat dans deux réserves naturelles, participant à la conservation des rhinocéros menacés par le braconnage et le crime organisé.

Écoutez Anaïs Favron au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.

Favron documente le volontourisme, la vie communautaire avec des étudiantes britanniques, et les actions de la fondatrice des réserves, tout en soulignant l'accessibilité financière du volontariat comparé aux safaris traditionnels.

Anaïs prévoit poursuivre sa bucket list en organisant des voyages de groupe en Corée du Sud, Colombie et Europe de l’Est.