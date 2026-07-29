De retour avec Équipe Canada

La directrice générale de la Victoire de Montréal a annoncé son départ de l’équipe à la fin de la saison 2026-2027 pour devenir directrice générale de l’équipe canadienne féminine de hockey.

Si elle explique avoir d'abord refusé cette offre, elle s’est finalement entendue pour pouvoir mettre en place une transition stable et optimale pour l’équipe.

Elle occupera ses fonctions en simultané pour la prochaine saison.

Écoutez Danièle Sauvageau décrire ses nouvelles fonctions au sein d'Équipe Canada, mercredi, au micro de Catherine Brisson.