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La vague new country francophone

«Je vais toujours le faire en français, pas mal toute ma carrière»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 juillet 2026 15:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Je vais toujours le faire en français, pas mal toute ma carrière»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

De passage à l'émission, l'artiste Francis Degrandpré est revenu sur sa participation très attendue au Festival du cochon de Sainte-Perpétue, dont la soirée new country affiche complet.

L'auteur-interprète attribue le succès du genre au Québec à une effervescence née pendant la pandémie et inspirée des grands succès américains.

Bien qu'il ait déjà songé à intégrer des chansons en anglais, il confirme qu'il privilégie désormais le français, se sentant pleinement à sa place.

Il aborde également sa collaboration avec Kevin Parent et sa routine en tournée, devenue plus assagie avec la paternité.

Écoutez le chanteur Francis Degrandpré, mercredi au micro de Stéphane Leclair et Catherine Brisson. 

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