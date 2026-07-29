Technologie et éducation

Alors qu’ils sont souvent perçus négativement par les parents et le monde éducatif, les jeux vidéo ont pourtant été un levier clé dans le parcours d’Amélie Vallières, lui permettant d’apprendre l'anglais et d'enrichir sa culture générale.

Aujourd'hui doctorante en éducation à l'UQÀM, elle souhaite démontrer que le jeu vidéo constitue un véritable outil de développement pour les adolescents.

Écoutez Amélie Vallières, étudiante au doctorat en éducation à l’Université du Québec à Montréal, avec Catherine Brisson.