Région hostile

Guillaume Lavoie analyse la complexité des attaques menées par des groupes alliés à l'Iran en Irak et la réplique conjointe des États-Unis et de l'Arabie Saoudite.

Il souligne que la stratégie iranienne vise aussi à déstabiliser l'économie et le tourisme des pays du Golfe, illustrée par la délocalisation du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn vers la Malaisie.

Par ailleurs, le Dr Anthony Fauci a suscité l'incompréhension des sénateurs républicains en invoquant le cinquième amendement lors de son témoignage au Congrès afin de se protéger de poursuites judiciaires provinciales ou futures.

Écoutez la chronique politique américaine de Guillaume Lavoie, mercredi après-midi au Québec maintenant.