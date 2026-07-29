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Région hostile

Incertitudes au Moyen-Orient et témoignage sous tension d'Anthony Fauci

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 juillet 2026 16:32

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Incertitudes au Moyen-Orient et témoignage sous tension d'Anthony Fauci
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Guillaume Lavoie analyse la complexité des attaques menées par des groupes alliés à l'Iran en Irak et la réplique conjointe des États-Unis et de l'Arabie Saoudite.

Il souligne que la stratégie iranienne vise aussi à déstabiliser l'économie et le tourisme des pays du Golfe, illustrée par la délocalisation du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn vers la Malaisie.

Par ailleurs, le Dr Anthony Fauci a suscité l'incompréhension des sénateurs républicains en invoquant le cinquième amendement lors de son témoignage au Congrès afin de se protéger de poursuites judiciaires provinciales ou futures.

Écoutez la chronique politique américaine de Guillaume Lavoie, mercredi après-midi au Québec maintenant

«C'est pas un conflit qu'on peut analyser simplement avec des blocs : ce pays-là contre ce pays-là. C'est comme s'il y avait des couches de conflits et de belligérants qui dépassaient la simple notion de frontière.»

Guillaume Lavoie

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