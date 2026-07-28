La chronique techno aborde l'impact de l’intelligence artificielle sur la création de fausses bandes-annonces et d'extraits du jeu Grand Theft Auto VI.
Écoutez Mathieu Roy parler de ce phénomène avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le phénomène est amplifié par la popularité mondiale du titre et la rareté des informations officielles;
- On parle des risques de désinformation, de déception et de monétisation frauduleuse;
- Est-ce que cela peut représenter un danger pour la politique, notamment lors des élections au Canada, au Québec et aux États-Unis?