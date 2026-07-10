Arrivée des voitures chinoises au Canada

Les voitures électriques chinoises font enfin leur entrée sur les routes canadiennes, alors que le premier ministre Mark Carney avait conclu une entente à cet effet plus tôt cette année.

Le prix de ces véhicules n'est toutefois pas si abordable, alors que certains modèles, comme la Lotus Eletre, se vendront à plus de 130 000 $!

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, rédacteur en chef de L'Annuel de l'automobile et animateur du balado Ça tient la route, se pencher sur le sujet vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.