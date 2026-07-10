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Arrivée des voitures chinoises au Canada

Véhicules abordables: «Il va y en avoir, mais pas tout de suite»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 08:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Benoit Charette
Benoit Charette
Véhicules abordables: «Il va y en avoir, mais pas tout de suite»
Benoit Charette / Cogeco Média

Les voitures électriques chinoises font enfin leur entrée sur les routes canadiennes, alors que le premier ministre Mark Carney avait conclu une entente à cet effet plus tôt cette année.

Le prix de ces véhicules n'est toutefois pas si abordable, alors que certains modèles, comme la Lotus Eletre, se vendront à plus de 130 000 $!

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, rédacteur en chef de L'Annuel de l'automobile et animateur du balado Ça tient la route, se pencher sur le sujet vendredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Des voitures abordables, il va y en avoir, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que ces véhicules plus dispendieux étaient déjà là, certifiés, et attendaient juste le feu vert. Ceux qu'on prépare sont en train de rencontrer une vingtaine de concessionnaires à travers le Canada. Le processus sera un petit peu plus long, mais on aura probablement les véhicules avoisinant les 35 000 $ canadiens, dans un horizon de six mois à peu près.» 

Benoit Charette

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