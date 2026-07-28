Approvisionnement et intoxications

Geneviève Charbonneau, présidente suppléante de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, fait le point sur deux enjeux de santé publique.

Concernant la pénurie de certains opioïdes, elle se veut rassurante: l'approvisionnement se poursuit et les pharmaciens adaptent les doses, tout en invitant les patients à planifier leurs renouvellements.

Abordant ensuite la hausse des intoxications volontaires au Benadryl chez les jeunes — souvent liées à des défis sur les réseaux sociaux —, elle soutient l'idée de placer ce médicament derrière le comptoir afin d'assurer un meilleur contrôle et rappelle l'importance de la prévention auprès des ados.

Écoutez Geneviève Charbonneau, présidente suppléante de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, faire le point mardi au Midi.