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Approvisionnement et intoxications

Pénurie d'opioïdes et risques du Benadryl: l'état des lieux

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Entendu dans

Le midi

le 28 juillet 2026 12:36

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Pénurie d'opioïdes et risques du Benadryl: l'état des lieux
Pénurie d'opioïdes et intoxications au Benadryl : les pharmaciens rassurent. / sutlafk/ Adobe Stock

Geneviève Charbonneau, présidente suppléante de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, fait le point sur deux enjeux de santé publique.

Concernant la pénurie de certains opioïdes, elle se veut rassurante: l'approvisionnement se poursuit et les pharmaciens adaptent les doses, tout en invitant les patients à planifier leurs renouvellements. 

Abordant ensuite la hausse des intoxications volontaires au Benadryl chez les jeunes — souvent liées à des défis sur les réseaux sociaux —, elle soutient l'idée de placer ce médicament derrière le comptoir afin d'assurer un meilleur contrôle et rappelle l'importance de la prévention auprès des ados.

Écoutez Geneviève Charbonneau, présidente suppléante de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, faire le point mardi au Midi.

«Il faut se rassurer, ce n'est pas toutes les forces qui sont en rupture de stock actuellement, puis l'approvisionnement n'est pas complètement arrêté.»

Geneviève Charbonneau

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