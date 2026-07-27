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Célébrer la vie autrement

Une nouvelle approche pour réinventer les funérailles au Québec

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Entendu dans

Le midi

le 27 juillet 2026 15:14

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Une nouvelle approche pour réinventer les funérailles au Québec
Le Département des moments offre une alternative personnalisée et empathique aux funérailles traditionnelles, en mettant l’accent sur la célébration de la vie, l’écoute des familles et la création de rituels sur mesure. / EJ/ Adobe Stock

Face aux modèles traditionnels qui ne répondent plus toujours aux attentes des familles, une entreprise québécoise propose une approche personnalisée et lumineuse pour marquer le départ d'un être cher.

Que ce soit après un décès ou même avant de quitter ce monde lors d'une fin de vie organisée, ces célébrations sur mesure visent à mettre l'empathie, l'écoute et les souvenirs marquants au cœur du processus de deuil.

Écoutez le fondateur du Département des moments, Jean-Pierre Gravel, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le midi.

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