Célébrer la vie autrement

Face aux modèles traditionnels qui ne répondent plus toujours aux attentes des familles, une entreprise québécoise propose une approche personnalisée et lumineuse pour marquer le départ d'un être cher.

Que ce soit après un décès ou même avant de quitter ce monde lors d'une fin de vie organisée, ces célébrations sur mesure visent à mettre l'empathie, l'écoute et les souvenirs marquants au cœur du processus de deuil.

Écoutez le fondateur du Département des moments, Jean-Pierre Gravel, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le midi.