Contrer l'abandon d'animaux de compagnie

Les Pattes Jaunes est une plateforme web québécoise conçue pour accroître la visibilité des animaux en attente d'adoption et réduire le taux d'euthanasie.

L'organisme ne possède pas de refuge physique, mais agit comme intermédiaire entre les futurs adoptants et des refuges éthiques partenaires à travers le Québec.

En s'inscrivant sur le site, les utilisateurs précisent leurs critères pour recevoir des annonces personnalisées.

Les refuges partenaires garantissent des soins vétérinaires complets (stérilisation, puces, vaccins) et proscrivent l'euthanasie de surpopulation.

Le processus vise à assurer un jumelage durable et réfléchi adapté au mode de vie de chaque famille.

Écoutez Stéfanie Pier Lefebvre, porte-parole de l'organisme Les Pattes jaunes, expliquer le tout mercredi à L'effet Lavallée.