Homeless à Rolex: websérie très critiquée

Une vive polémique secoue les réseaux sociaux en raison de la diffusion de la websérie Homeless à Rolex, produite par le fondateur d'une bijouterie de luxe de Québec, Julien Duguay.

Le concept met en compétition six personnes en situation d'itinérance à Lévis lors d'épreuves et de soupers d'élimination devant les caméras, dans le but de remporter un montant d'argent et une montre de luxe.

L'initiative fait l'objet de sévères critiques de la part des intervenants du milieu communautaire, qui y voient une exploitation de la vulnérabilité humaine à des fins sensationnalistes.

Écoutez le journaliste au 24 heures, Gabriel Ouimet, faire le point mercredi au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.