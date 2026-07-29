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Homeless à Rolex: websérie très critiquée

«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 29 juillet 2026 11:23

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Une vive polémique secoue les réseaux sociaux en raison de la diffusion de la websérie Homeless à Rolex, produite par le fondateur d'une bijouterie de luxe de Québec, Julien Duguay.

Le concept met en compétition six personnes en situation d'itinérance à Lévis lors d'épreuves et de soupers d'élimination devant les caméras, dans le but de remporter un montant d'argent et une montre de luxe.

L'initiative fait l'objet de sévères critiques de la part des intervenants du milieu communautaire, qui y voient une exploitation de la vulnérabilité humaine à des fins sensationnalistes.

Écoutez le journaliste au 24 heures, Gabriel Ouimet, faire le point mercredi au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«Les techniques de recrutement utilisées étaient pour le moins douteuses. Le bijoutier et l'intervenant se déplaçaient à la sortie de centre d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance à Lévis et leur faisaient miroiter une montre Rolex et un montant d'argent. On comprend que, quand on est dans une situation précaire, ce genre d'offre est difficile à refuser.»

Gabriel Ouimet

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