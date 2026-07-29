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Tour d'horizon

Projets en santé: «Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 29 juillet 2026 06:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Projets en santé: «Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous»
Cantin le matin / Cogeco Média

Santé Québec revoit ses ambitions à la baisse, alors qu'un règlement adopté en décembre dernier prévoyait le transfert automatique des patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an vers des cliniques privées. C'est ce que souligne un article du Devoir mercredi.

En effet, selon Santé Québec, ce service qui devait être en opération au printemps et qui n'a toujours pas été déployé devrait aboutir, mais n'aurait peut-être pas la même utilité que prévu.

D'après le directeur général des soins et services spécialisés chez Santé Québec, Stéphane Tremblay, à peine 300 des 3 641 personnes sur la liste d'attente devraient ultimement être opérées au privé.

L'organisme privilégie plutôt la réorganisation des horaires de blocs opératoires et les transferts vers des hôpitaux publics voisins, financés notamment par un plan de reprise chirurgicale de 100 millions $.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin présenter son tour d'horizon de l'actualité mercredi, à l'émission Cantin le matin.

« On verra bien comment ça va percoler au fil du temps. On le sait, en santé, on a souvent de très beaux et grands projets, mais les résultats ne sont malheureusement pas toujours au rendez-vous. Mais Santé Québec se dit quand même optimiste.»

Philippe Cantin

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